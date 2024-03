/VIDEO, FOTOGALERIE/ Výuka tance a společenského chování, noblesa a samozřejmě zdvořilostní fráze „smím prosit“ či „zadejte se“. Takové jsou první asociace většiny lidí při zmínce o tanečních. Kurzy společenského tance mají v České republice dlouholetou tradici, region Černokostelecka si ale na jejich obnovení musel počkat dlouhých patnáct let.

Věneček na obnovených tanečních v Kostelci nad Černými lesy. | Video: Petra Talacková/Duše k tanci

Přitom právě v tomto období se společenský tanec dočkal takřka po celém Česku pozoruhodného rozmachu, mimo jiné i díky popularitě pořadu StarDance. Až v aktuální taneční sezóně ovšem založili manželé Petr a Petra Duškovi v Kostelci nad Černými lesy taneční školu Duše k tanci. Základní kurzy pro mládež a pro dospělé probíhaly od září do prosince v reprezentativních prostorách místního zámku. Souběžně pořádá taneční škola kurzy pro děti a juniory a také populární Ladies Latin Dance.

„S manželem se věnujeme závodnímu tancování už třináct let a jako Kosteláci si celou dobu říkáme, jak by bylo krásné, kdybychom v Kostelci zase měli taneční. Postupně nám došlo, že to asi bude úkol pro nás, jakožto místní tanečníky, ale až v roce 2023 nám rodinná situace a další okolnosti umožnily tento náročný projekt uskutečnit,“ řekla Petra Dušková, zakladatelka taneční školy Duše k tanci.

„Jako jedni z mála lektorů tance jsme napřed absolvovali klasická taneční a nejrůznější pokračovací kurzy pro dospělé a až několik let poté jsme se vrhli na intenzivní soutěžní tancování. To nám dává úplně jinou perspektivu a umožňuje nám to také při výuce kombinovat prvky z těchto dvou příbuzných, ale velice odlišných tanečních světů. Je pro nás přitom důležité, aby se lidé v našich kurzech dobře bavili. To odráží i naše dvě hlavní motta: ‚Na parket pro radost‘ a ‚Taneční setkávání s noblesou a humorem‘,“ dodala Petra Dušková.

O značné poptávce po tanečních na Černokostelecku svědčí zejména skutečnost, že do kurzu pro dospělé se hned v premiérovém ročníku zapsalo celkem 46 párů. Většina z nich se přitom již přihlásila i do navazujících pokračovacích tanečních. Základní kurz pro mládež byl o něco komornější, ale ohlasy byly stejně pozitivní. Program obou kurzů zpestřily tematické lekce, konkrétně retro a adventní večer, kurz pro mládež dále koncem října oživila slavnostní prodloužená a v neděli 10. prosince jej zakončil závěrečný ples, neboli věneček.

„Už během podzimu se podařilo roztančit Kostelec a jeho širší okolí a z toho mám velkou radost. Ale asi ještě víc mě těší vědomí, že taneční kurzy dodaly nový impulz komunitnímu životu v obci a že díky spolupráci s různými místními partnery také přispěly k dílčímu oživení lokální ekonomiky. Snad se nám podaří tímto směrem společně pokračovat, a zbavit tak Kostelec nálepky ‚noclehárna pro Prahu‘,“ prozradila Petra Dušková.

Taneční škola Duše k tanci se zaměřuje na výuku společenského tance a rozvoj tanečního sportu na rekreační úrovni. Spolupracuje s řadou zavedených tanečních škol a klubů – středočeskými Fuego Říčany, TŠ Let’s Dance a Dohnal Dancing a pražskými TK Dance Time a Škola tance pro všechny.

Duše k tanci nabízí taneční kurzy pro všechny věkové kategorie, od taneční přípravky pro děti od 4 do 15 let, přes kurzy společenského tance pro středoškoláky a pro dospělé až po speciální kurzy latinsko-amerických tanců pro sólo dámy.

První ročník základních tanečních kurzů pro mládež a pro dospělé proběhl v Rytířském sále černokosteleckého zámku s podporou Lesů České zemědělské univerzity, které renesanční budovu spravují. Od června 2021 je zámek v letních měsících také otevřen pro veřejnost.

„Taneční na zámek rozhodně patří. Jsme součást univerzity a uvědomujeme si, že pro zdravou společnost je nutné zajistit, aby přístup ke společenské výchově měli studenti vysokých i regionálních středních škol. Velmi nás těší zájem i o taneční pro dospělé,“ sdělil Zdeněk Macháček, ředitel Lesů ČZU.