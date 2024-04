/FOTOGALERIE/ Poslední florbalový turnaj třetího koše přeboru mladších žáků v sezoně 2023/2024 se konal v neděli 7. dubna ve sportovní hale v Kostelci nad Černými lesy. Zúčastnilo se ho šest celků: Panthers Praha, Acema Sparta Praha Pink (dívčí klub), Sport Eden Beroun, FC Baracudas Slaný, Acema Sparta Praha Grey a FBC Vlci Tatran Kostelec nad Černými lesy.

Mladší žáci FBC Vlci Tatran Kostelec nad Černými lesy na domácím turnaji. | Foto: Ladislav Beran

Každý takový turnaj se hraje systémem každý s každý ve dvou skupinách po třech týmech a poté dle pořadí o konečné umístění. I když se v této kategorii žádné kompletní tabulky nevytvářejí, je o co hrát, neboť vítězové postoupí o úroveň výš a poražení klesnou o patro níž.

Klání v Kostelci nad Černými lesy nabídlo pěkné zápasy, kde chlapci i děvčata předvedli výborné výkony. Velmi dobře hrály dívky pražské Sparty, které se dostaly do finálového utkání o celkové prvenství.

Pro některé hráče i hráčky to byl kvůli věku poslední turnaj v kategorii mladší žáci před přechodem do starších žáků. Rozloučení se všem povedlo a mnozí ukázali, co vše již umí, a bylo toho hodně. V dobrém světle se představili a pochvalu si zaslouží také pořadatelé a trojice rozhodčích.

Mladým hráčům se zahnutou florbalkou a děravým míčkem zbývá popřát klidný konec školního roku a další příjemné chvíle s tímto kolektivním halovým sportem. Své případné vzory mohou sledovat v neděli 14. dubna při florbalovém superfinále v pražské O2 areně.