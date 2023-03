/VIDEO, FOTOGALERIE/ Vlci z Kostelce nad Černými lesy vyjeli v sobotu 18. března do Kutné Hory, kde se v pěkné moderní sportovní hale Klimeška uskutečnil florbalový turnaj přeboru mladších žáků. Kromě nich se tam představily Neratovice, Mladá Boleslav, Říčany a domácí tým.

Sportovní hala Klimeška v Kutné Hoře | Video: Deník/Luboš Hájek

Vlci hráli ve své tříčlenné skupině hned dvě utkání za sebou a moc jim to nevyšlo. S domácím celkem se dlouho hledali a trvalo jim celých dvacet minut, než se našli. Kutná Hora byla lepší zejména v koncovce a vyhrála 3:0. Protivník využil chyb v obraně a byl důsledný v zakončení.

Druhý zápas sehrál Kostelec nad Černými lesy s Neratovicemi a už mu to šlo lépe. Ujal se vedení a držel ho až do závěru prvního poločasu. I po přestávce byla hra vyrovnaná, přesto neratovičtí florbalisté využili zaváhání soupeře a překlopili výsledek na svou stranu. Krátce na to přidali třetí gól a Vlci byli chvíli v křeči. Ještě se ale nadechli k velkému náporu. Neratovice ovšem měly jistotu v brance a také dobře postavenou její konstrukci, neboť je od inkasovaného gólu třikrát zachránila tyč.

Obrazem: Minigolfisté z Peček začali trénovat. Zima jim nevadí, jsou otužilí

Klukům z Kostelce nad Černými lesy to tentokrát nevyšlo, ale nemají se za co stydět. Hráli velmi dobře a ukázali, že s florbalkami to umí stejně jako ostatní. Celkově to byl solidní a velmi dobře uspořádaný turnaj, který bavil nejen kluky a dívky v týmech, ale i diváky, kteří mocně fandili svým.

Ladislav Beran