Jednalo se tak o zpestření druhé koronavirové tréninkové pauzy v tomto roce. Na 138 závodníků z 18 klubů z České i Slovenské republiky se sešlo alespoň ve virtuálním prostoru, aby změřili své síly. Během čtrnácti dnů měli za úkol natočit své sestavy na video a nahrát na YouTube, kde je pak v sobotu postupně hodnotila desítka rozhodčích na dvou startovních plochách. Každý mohl průběh turnaje sledovat také na facebookové stránce Stay Safe Cupu.

Z domácího klubu do bojů o krásné skleněné medaile zasáhlo hned 38 závodníků. Někteří stihli svá videa natočit ještě před uzavřením tělocvičen, jiní využili venkovních tréninků nebo soutěžili třeba z obýváku nebo ze sklepa. Řada cvičenců se závodů v taekwondo WT účastnila úplně poprvé, a i přes to se dokázali probojovat do finále.

Za zmínku stojí především výkon Viktora Rossiho, který ze základního kola, které bylo nabité hned 17 závodníky, postoupil na druhém místě. Ve finále předvedl první a druhou sestavu, které mu stačily na zisk úžasné bronzové medaile, což je na prvních závodech obrovský úspěch! A jak on-line závody devítiletý medailista prožíval? „Mám ohromnou radost, nečekal jsem to, protože to byla moje první soutěž. Teď mě trochu mrzí, že jsme s rodiči turnaj online nesledovali. Sestavy jsme natáčeli ve vyklizeném pokoji, abych se tam vůbec vešel. Použili jsme stativ a natáčeli jsme fotoaparátem. Povedl se až třetí pokus, protože pokoj není moc velký, a tak občas úder končil u zdi… Oslavíme to asi jablkovým koláčem. Těším se na tréninky, doma to přeci jen není ono. Také moc děkuji mistrovi, protože je to hlavně jeho zásluha.“

Po skončení turnaje proběhlo vyhodnocení soutěže týmů, kterou Taehan se 722 body doslova ovládl. Naši závodníci nechali druhý Kangsim se 318 body daleko za sebou. Zároveň byl vyhlášen absolutní vítěz turnaje s nejvyšším bodovým ziskem za sestavu (dokonce i obě sestavy: 7,50 a 7,50 bodů), kterým se stala Nicola Zimová z TAEHANU, která si vítězství vybojovala ke svým 20. narozeninám. Děkujeme všem závodníkům, rozhodčím a všem, kteří se podíleli na organizování, za skvělou akci a vítězům gratulujeme!

Kateřina Pešková, Taehan