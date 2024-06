/FOTO/ Členové spolku Kolínská řepařská drážka rozhodně nezahálí. Po zimním období, kdy se pilně připravovali na zahájení letošní, již 18. sezony, již stihli zahájit provoz a uspořádat několik větších akcí, namátkou kupříkladu Dětský den. Kdo by však řekl, že nyní je čas užívat si léta, byl by na omylu. Probíhá totiž výstavba již třináctého vozu pro cestující, a také výstavba nového depa pro další opravené dieselové mašinky.

Během loňského listopadu se navíc po velkých peripetiích podařilo do pardubických dílen dopravit nejnovější úlovek železničních nadšenců: parní lokomotivu KLD12, vyrobenou roku 1943 v lokomotivce Henschel & Sohn.

O historii této lokomotivy toho zatím není mnoho známo, jisté však je, že se řízením osudu dostala z místa vyrobení v německém Kasselu až do vzdálené jižní Kalifornie, odkud ji v roce 2020 sendražičtí nadšenci odkoupili a za velmi komplikovaných pandemických opatřeních ji v lodním kontejneru dopravili až do České republiky.

Toto vše si zajistili vlastními prostředky, nyní však potřebují i Vaši pomoc. Oprava bude totiž velice nákladná – odhadovaná cena za opravu se pohybuje kolem 4 850 000 korun. Za tímto účelem proto zveřejnili na platformě Donio dobročinnou sbírku, která má za cíl sehnat alespoň část potřebných finančních prostředků.

Parní lokomotiva, disponující výkonem cca 45 koňských sil, bude již druhou zástupkyní parní trakce na Řepařce. Spolu se stálicí parních vlaků, parní lokomotivou řady BS80, láskyplně nazývanou „Kačenka“, a celkem osmicí dieselových lokomotiv, se bude stavět do čela vlaků a výrazně tak přispěje ke stabilitě provozu. Úprava umožňující vytápění dřevem navíc sníží ekologickou náročnost takového provozu.

Nová parní lokomotiva by se tak i s vaší pomocí mohla již za pár let prohánět v čele výletních vláčků po polích za Kolínem a rozdávat radost. To je ostatně i mottem kolínské úzkorozchodné dráhy: „Potěší každého“.