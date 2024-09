Než ale došlo k puštění hudby a prvním nesmělým pohybům na taneční figury do tance walz, naučilo se zhruba sto párů mladých lidí pod vedením tanečních mistrů Hany a Eduarda Zubákových, jak na parket nastupovat, zadávat se do tance, co znamená úsloví „zaveďte dámu na místo,“ jak se vyhlašuje volenka a podobné základy pohybů v těchto kurzech.

Taneční v sále Městského společenského domu v Kolíně. | Video: Zdeněk Hejduk

Hned první večer se účastníci tanečních naučili nejen walz, ale také cha-chu. Po devíti lekcích by mladí frekventanti měli umět standardní tance jako valčík, tango, americký foxtrot či quick step, latinskoamerické sambu, rumbu nebo jive a k tomu ještě polku, charleston, salsu, bachatu a flamenco. Na úplný závěr je pak v prosinci čeká závěrečný Věneček s velkým živým orchestrem a předvedením zaplněnému sálu toho, co se za několik pátečních večerů naučili.