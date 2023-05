/FOTOGALERIE, VIDEO/ Česká reprezentace taekwondo poomsae se poslední dubnový víkend vypravila na turnaj G2 Swedish Open 2023 do Stockholmu. Podstatnou část výpravy tvořili zástupci kolínského oddílu Taehan.

Z turnaje G2 Swedish Open ve Stockholmu: kadetka Irena Lee, nejúspěšnější člen české reprezentační výpravy. | Foto: Ludmila Rosenbaumová

Jako první nastoupilo 52 závodnic v kategorii ženy pod 30 let. Tato kategorie soutěžila systémem „single elimination“, kdy proti sobě nastoupí dvě soupeřky, předvedou stejnou vylosovanou technickou sestavu - poomsae a vítězka postoupí do dalšího kola.

Taehan v této kategorii zastupovaly dvě členky. Ludmila Rosenbaumová, která na turnaj úrovně G2 jela za tuto kategorii poprvé, byla nasazena v základním kole proti reprezentantce z Německa. Jí nestačila a obsadila tak 33. až 52. místo. Judita Hájková byla díky svému umístění ve světovém žebříčku, kde momentálně drží 38. příčku, nasazena do druhého kola. Jen o vlásek jí unikl postup proti soupeřce taktéž z Německa a skončila na 16. až 32. pozici.

V kategorii muži pod 30 let Českou republiku za Taehan zastupoval Tomáš Markov. V základním kole souboje „single elimination“ byl poražen Francouzem a umístil se na 16. až 32. příčce.

Perfektně kolínský tým i českou zemi zastoupily juniorky - Hana Lee a Michaela Baštecká. Obě závodily systémem cut-off, tedy ze skupiny v základním kole postoupí polovina závodnic do semifinále a nejlepších osm pak do finále. Obě juniorky se probojovaly ze svých skupin, ve kterých se každá postavila 25 soupeřkám, do semifinále. Hana Lee se nakonec umístila na celkové 16. pozici a Michaele Baštecké jenom o jednu příčku unikl postup mezi nejlepší finálovou osmičku – získala místo deváté.

Největšího úspěchu dosáhla Irena Lee v kategorii kadetek. Na svém teprve druhém turnaji kategorie G2 doufala v postup ze základní skupiny do semifinále. I přestože čekala na svůj závod od rána až do 15. hodiny, podařilo se jí dobře se psychicky připravit. Předvedla výkon, který ji z 10. místa v předkole vynesl do semifinále. Tam se své účasti nezalekla, soustředila se na svůj další výkon a zejména díky dynamickému provedení technik stanula na 7. příčce, čímž si zajistila účast v nejlepší finálové osmičce.

Své první finále na velkém turnaji si náležitě užila, s nádherným bodovým ohodnocením obsadila 7. pozici a zařadila se tak mezi nejlepší závodnice ve world taekwondo poomsae za soupeřkami ze Spojených států amerických, Holandska, Švédska či Německa!

Ludmila Rosenbaumová