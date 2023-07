/VIDEO, FOTOGALERIE/ Letní prázdniny tráví juniorští závodníci Taehanu Kolín v rámci world taekwondo reprezentace České republiky sportovně v Jižní Koreji. Po svém příletu do Soulu a aklimatizaci zamířili na jih do města Gwangju na mezinárodní taekwondo soustředění (Chosun University International Taekwondo Camp), kde se intenzivně připravovali na nadcházející mezinárodní sportovní klání World Hanmadang pořádané světovým centrem taekwondo Kukkiwonem.

Česká taekwondová reprezentace juniorů v Jižní Koreji: vítězná trojice ve složení Tomáš Markov, Michaela Baštecká a Julie Šlesingerová během finálového závodu na mezinárodním turnaji World Hanmadang | Video: Tereza Lee

Čtyřdenní turnaj s účastí více než 4000 závodníků z 57 zemí byl zaměřen zejména na soutěžní disciplínu poomsae (technické sestavy), kyokpa (přerážení desek technikami rukou i nohou ve výskoku: přední kop s výskokem do výšky, boční kop se skokem do dálky, přerážení desek pěstí a hranou ruky) a soutěže exhibičních a taekwondo aerobikových týmů.

Kolínští závodníci soutěžili ve své tradiční závodní disciplíně poomsae. Juniorský soutěžní tým je na World Hanmadang sestaven ze tří závodníků (složení chlapci i dívky libovolně) ve věku do 19 let. Soutěž je rozdělena do třech částí.

Taehan Kolín přivezl z Belgie jedenáct medailí a měl nejlepšího kouče turnaje

V první části soutěží organizátory náhodně vylosovaný soutěžící z jednoho týmu proti dalšímu jednotlivci z týmu soupeře podle soutěžního pavouka. Předvedou oba stejnou opět vylosovanou technickou sestavu a zvítězí ten, kdo získá vyšší bodové hodnocení od rozhodčích. Za vítězství v každé části soutěže získá soutěžící pro svůj tým body. Další část probíhá stejně, jen se jí účastní vylosovaná dvojice z týmu a v závěru proběhne přímý souboj kompletních trojic.

Kolínská juniorská trojice ve složení Tomáš Markov, Michaela Baštecká a Julie Šlesingerová takto zvládla projít pavoukem až do finále, kde se jim podařilo porazit tým Kolumbie. Pro českou reprezentaci tak tito sedmnáctiletí borci získali zlaté medaile a obří pohár pro vítěze juniorské kategorie taekwondo poomsae. Hodně povedená reprezentace České republiky a kolínského regionu!

Tereza Lee