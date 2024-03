/FOTOGALERIE, VIDEO/ Turnaj world taekwondo Bulgaria Open je jedním ze tří klání nejvyšší třídy G1, který se v roce 2024 koná na evropském území. Proto v pondělí 4. března v bulharské Sofii nemohla chybět reprezentace z České republiky, ve které má Kolín aktuálně hned sedminásobné zastoupení.

Z taekwondového turnaje Bulgaria Open v Sofii: bronzová radost kolínského týmu ve složení Hana Lee, Michaela Baštecká a Marie Bulíčková. | Foto: Stiliyan Dzhoykev

Výprava odjížděla do Bulharska bez velkých ambicí. Konkurence z celého světa je obrovská a polovina českých závodníků letos přešla do vyšších technických a věkových kategorií, kde je ze začátku vždy velmi těžké se prosadit.

Prvním překvapením byl postup do finále a následné páté místo třináctileté kadetky Ireny Lee. Hlavní šok ale nastal po naprosto nečekaném zisku bronzové medaile, o který se postaralo dívčí trio ve složení Hana Lee (17 let), Michaela Baštecká (18 let) a Marie Bulíčková (17 let). Děvčata do loňského roku úspěšně reprezentovala v juniorské kategorii, ve které společně získávala zkušenosti a úspěchy po dobu jednoho roku.

Zdroj: Youtube

Podle pravidel World Taekwondo Federation musejí již sedmnáctiletí závodníci startovat v dospělých kategoriích, pokud jim ten daný rok bude osmnáct let. Tato pro kolínské dívky nová kategorie je nazvána „senioři do 30 let“. Kolínské závodnice tak uspěly v kategorii plné zkušenějších závodnic a předčily očekávání nejen vedení reprezentace a hlavně to své.

„Při pohledu na startovní listinu, jsme viděly své šance tak na sedmé místo,“ sdělila Hana Lee. „A nakonec je z toho bronz,“ doplnily radostně Michaela Baštecká s Marií Bulíčkovou. „Už jsme chtěly po našem závodu odejít z haly, protože jsme měly hlad, naše kategorie totiž přišla po celodenním čekání na řadu až v 19 hodin! Když ale týmy závodící po nás začaly získávat nižší bodové ohodnocení než my?! Čekaly jsme! A ono to vyšlo! Já jsem to dokonce obrečela,“ doplnila Hana Lee.

Plány nadějného kolínského týmu jsou jasné! Získat na G turnajích co nejlepší umístění a kvalifikovat se na Mistrovství světa ve world taekwondo poomsae, které se bude konat v listopadu v Hongkongu. „Cesta do Hongkongu nebude snadná! Dívčímu týmu věřím, ale kromě schopností a výsledků budou o případném výjezdu na vrcholnou akci rozhodovat peníze! Bohužel! Není jasné, zda se na týmový start najdou v rozpočtu Českého svazu taekwondo finance,“ uvedl trenér reprezentace Younjae Lee.

Nezbývá, než držet mladému seniorskému týmu palce. Snad nominaci i potřebné finance získají.