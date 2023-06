/FOTOGALERIE/ Předposlední květnový víkend se taekwondisté Taehanu Kolín jako členové české reprezentace vypravili do Belgie na třetí ročník turnaje Belgian Open Korean Ambassador’s Cup Poomsae. V sobotu 20. května ráno vyrazila celá posádka ve dvou autech směr Brusel.

Zástupci Taehanu Kolín jako členové české reprezentace na turnaji Belgian Open Korean Ambassador’s Cup Poomsae. | Foto: Marie Bulíčková

Cesta byla dlouhá jedenáct hodin a náročná, ale i přesto výprava večer navštívila centrum hlavního belgického města. Samozřejmě při prohlídce nesměla chybět návštěva sochy čůrajícího chlapečka a ochutnávka místních vaflí.

Turnaj jako takový začal v neděli 21. května. Uvítací řeč měli mimo jiné i vyslankyně Kukkiwonu pro Belgii a představitel Korejského kulturního centra v Bruselu. Protože se jednalo o turnaj zaštítěný korejským velvyslanectvím v Belgii, nechyběla kulturní vystoupení.

Po uvítacím ceremoniálu šla jako první na řadu kolínská kadetka Irena Lee, která se po skvělém výkonu umístila na druhé příčce za reprezentantkou Nizozemska.

Následovala velmi obsazená kategorie juniorek A. V prvním kole postoupily obě kolínské závodnice do finále, kde se mezi velkou konkurencí Belgičanek a Holanďanek prosadila Hana Lee a domů si tak odvezla bronzovou medaili. Ve stejné kategorii skončila Marie Bulíčková čtvrtá.

Na vedlejší ploše mezitím nastoupila nejmladší účastnice kolínské výpravy, mladší žákyně Zina Lee. Dlouho se její závod vyvíjel tak, že se česká výprava těšila na zlato, pak ale přišla Belgičanka, která zacvičila své sestavy tak, že odsunula Zinu Lee na stříbrnou pozici.

Po obědové pauze se představila juniorka B Klára Bulíčková. Při svém teprve druhém startu ve své kategorii zabojovala, nechala za sebou řadu kvalitních soupeřek z Nizozemí a Belgie a získala pro Česko další stříbro poté, co nestačila pouze na závodnici z Dánska.

Pak už přišly na řadu první týmy. Dívčí juniorský tým A při své premiéře ve složení Hana Lee, Marie Bulíčková a Kateřina Švejdová vybojoval první místo. Vzápětí následovala kategorie juniorských párů, kterou ovládla nově vytvořená dvojice Marie Bulíčková a Tomáš Přinda, kteří tak pro českou výpravu získali další zlato.

V kategorii ženy do 50 let C zvítězila nad soupeřkami z Belgie a Nizozemí Tereza Lee, pro kterou to byl první start na mezinárodních závodech.

V závěru dne přišla na řadu poslední kategorie jednotlivců, a to senioři do 30 A, kde Tomáš Markov nestačil na soupeře z Nizozemska a reprezentačního kolegu Martina Horáka z České republiky, obdržel tak za svůj výkon bronz. Hned poté následovaly seniorské páry A, kde Tomáš Markov s Hanou Lee obsadili stříbrnou příčku za soupeři z Nizozemska.

Úplně poslední kategorií turnaje byly seniorské týmy do 30 B. Trojice ve složení Klára Bulíčková, Barbora Švejdová a Magdalena Zíková si domů odvezla zlatou medaili. Skvělý výkon v týmech předvedly Klára Bulíčková a Barbora Švejdová, které stejně jako Hana Lee v kategorii dvojic závodily ve vyšší věkové kategorii.

Celý den si zástupci Taehanu Kolín v rámci reprezentace České republiky sportovně užili, neboť v Belgii získali čtyři zlaté, tři stříbrné a čtyři bronzové medaile. Česká výprava dokonce v hodnocení kolektivů obsadila celkovou druhou příčku za vítězným Nizozemskem a mistr Lee byl vyhlášen nejlepším koučem turnaje.

Všem kolínským závodníkům patří gratulace. Následovat budou turnaje na Slovensku a v Anglii.

Marie Bulíčková