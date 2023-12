Průzkumná mise do světa techniky. Škola připravila den i noc otevřených dveří

/FOTO, VIDEO/ Hned několikrát na Střední průmyslové škole strojírenské v Kolíně otevřenou brány do světa budoucnosti naplněného moderními technologiemi, které jsou spjaté s kreativitou a hravostí. Veřejnost může přijít prozkoumat vzdělávací zařízení v pátek 8. prosince v čase od 16 do 22 hodin v rámci Noci otevřených dveří, případně o den později od 9 do 15 hodin.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Workshop v kovárně ve Střední průmyslové škole strojírenské v Kolíně. | Foto: se svolením SPŠS Kolín

Pro všechny zájemce, kteří chtějí technický ráj zažít na vlastní kůži, budou připraveny workshopy 3D tisku, robotiky i dílen. Odvážní a soutěživí jedinci si jistě vyzkouší únikovou hru. Ale to není všechno. Zdroj: Youtube Kolínská strojárna letos přichází s velkou studijní novinkou – od září roku 2024 otevře Technické lyceum. Tento nový obor nabídne kombinaci gymnaziálního studia a studia odborných předmětů zaměřených na digitální technologie, design, programování, kreativní průmysl a umělou inteligenci. Absolventi budou nejen připraveni na vysokoškolské studium, ale také najdou skvělé uplatnění na trhu práce. Pozvánka na Den otevřených dveří a Noc otevřených dveří na Střední průmyslové škole strojírenské v Kolíně.Zdroj: se svolením SPŠS Kolín Žáci ve velimské škole mají k dispozici nově vybavenou počítačovou učebnu