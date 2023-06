/FOTO, VIDEO/ SOS dětské vesničky otevřely v Kolíně pobočku terénní sociální služby pro ohrožené rodiny SOS Kompas. Cílem služby je pomoci rodinám v krizi vyřešit akutní problémy, s nimiž se potýkají, zvýšit rodičovské dovednosti rodičů a předejít tak zhoršení situace, které by v některých případech mohlo vést až k odebrání dětí z jejich péče.

Služba SOS Kompas. Ilustrační foto. | Foto: se svolením Michaely Polákové

Pokud dítěti v rodině někdo ubližuje, týrá ho, zneužívá, trápí ho hlady či ho jinak zásadně zanedbává, pak je pro dítě lepší vyrůstat mimo vlastní rodinu. Do hledáčku odboru sociálně-právní ochrany dětí se ale dostává mnohem více rodin, v nichž se rodiče o své děti snaží postarat co nejlépe, z různých důvodů se jim to ale úplně nedaří.

„Nejčastějšími problémy, se kterými se rodiny potýkají, jsou potíže s bydlením nevhodným pro děti, žijí na ubytovnách, v azylových domech nebo jim hrozí výpověď z bytu,“ řekla ředitelka SOS dětských vesniček Jindra Šalátová.

Zdroj: Youtube

„Mnohdy také nemají stabilní práci, mohou mít zdravotní nebo psychické problémy, neumí si vyřídit sociální dávky, často ani nevědí, na jaké mají nárok. Děti těchto rodičů mívají potíže se zvládáním školní docházky, mnohdy jsou tam i psychické nebo výchovné problémy, rodiče si s nimi nevědí rady. Početnou kategorií mezi našimi klienty jsou rodiče samoživitelé, většinou matky, kterým situace přerůstá přes hlavu,“ dodala Jindra Šalátová.

Těm všem se SOS dětské vesničky snaží pomoci situaci stabilizovat, vyřešit nejpalčivější problémy a posílit vztahy mezi rodiči a dětmi. Službu SOS Kompas pro ohrožené rodiny poskytují v řadě měst po celé České republice, nyní nově také v Kolíně. Sociální pracovnice pracují s rodinami nejčastěji v jejich přirozeném prostředí, tedy u nich doma. Doprovází je také na úřady, do škol, pokud děti potřebují péči nějakého odborníka, tak ji pomáhají zajistit.

„Víme, že většina rodin, pokud se jim dostane včasné pomoci, dokáže péči o své děti zvládnout. Odebírání dětí z rodin ze sociálních důvodů by mělo být až tou úplně poslední možností, když selže veškerá snaha sociálních pracovnic o stabilizaci rodinné situace a pro děti v rodině není bezpečno,“ řekla Jindra Šalátová.

SOS dětské vesničky ročně pomohou téměř tisícovce dětí, aby mohly zůstat ve své rodině. Službu SOS Kompas lze najít na adrese Mostní 70, Kolín. Schůzku si je možné domluvit na telefonu 771 235 157. Více informací najdete na webu organizace www.sos-vesnicky.cz.

Michaela Poláková