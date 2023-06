/FOTO, VIDEO/ Když se řekne muzeum, lidé si často představí vitríny plné exponátů, o nichž se dozví informaci jen z krátkého popisku vedle na stěně. A je celkem jedno, zda tím exponátem jsou staré nádoby, mince, vycpaná zvířata nebo kopie rukopisů slavných rodáků… Prostě trochu nuda. Regionální muzeum v Kolíně je v tomto jiné.

Z podzemí Veigertovského domu v Kolíně. | Foto: Jolana Nováková

Každý návštěvník si k prohlídce může vyžádat výklad průvodce. S ním je zážitek hned intenzivnější - průvodci totiž k výkladu přidají i mnohé zajímavosti, zodpoví otázky návštěvníků… Ještě na jiné úrovni jsou prohlídky s dětmi. Lektorské programy pro žáky a studenty většinou využívají školy, ale v muzeu jsou připraveni i na rodiny s dětmi.

Například ve čtvrtek 1. června bude pro dětské návštěvníky (ideální pro věkovou skupinu 6 až 10 let) připravena speciální prohlídka, která je seznámí zábavnou formou s historií Kolína. Malí návštěvníci se mohou těšit na prohlídku Bartolomějského návrší plného tajemství a dávných příběhů. Vyslechnou si vyprávění o jednom králi a jeho staviteli a cestou možná potkají krále, nebo učitele či zvoníka.

Součástí prohlídky jsou dětem přizpůsobené úkoly a hry. Začátek v 16 hodin u chrámu sv. Bartoloměje. Zájemci budou moci navštívit i zvonici a starou farní školu. Protože je ve čtvrtek Den dětí, jako dárek budou mít děti do 15 let vstup za korunu. A toto vstupné platí nejen na avizovanou prohlídku, ale po celý den i do dalších prostor muzea.

Jolana Nováková