Mraky nikde, mlha to také nebyla. Prach ze Sahary se snesl na Kolín a okolí

/FOTO/ Navzdory krásné a slunečné předpovědi se na Bílou sobotu Kolín a okolí probudily do oparu a mlhy. Příčinou tohoto jevu byla silná vlna saharského prachu, která v noci zasáhla Českou republiku. „Zvláštní to bylo ráno, neuměl jsem to vůbec popsat. Mraky nikde, mlha to také nebyla,“ vylíčil kolínský farář Ján Halama.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Foto: Mííra Lachec

„V polích nad městem v šest hodin ráno byl ten pocit ještě zvláštnější. Celkem teplo, příroda krásně voněla a všude kolem takový zvláštní 'mastný papír',“ dodal autor fotografií ze soboty 30. března Mííra Lachec. Když si člověk v neděli přivstane. Kolín ranní, sluncem a barvami jara zalitý