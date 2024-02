Najde se v Kolíně dárce pro Artura? Chlapec bojuje o život, čelí vážné nemoci

/FOTOGALERIE/ Zatímco kluci v jeho věku objevují napínavé hry, šestiletý Artur z Pohořelic na Brněnsku už ví, co je to transplantace. Vážně nemocný chlapec trpí poruchou imunitního systému. V České republice se pro něj zvedla vlna pomoci, která v úterý 20. února doputuje také do Kolína. V Kavárně Vila se od 11 do 16 hodin uskuteční nábor hrdinů do registru dárců kostní dřeně.

Malý Artur z Pohořelic na Brněnsku bojuje se zákeřným a vzácným onemocněním napadajícím imunitní systém. | Foto: se svolením Sáry L. Nešporové