Nová multifunkční sportovní hala Borky v Kolíně se stala po celý třetí srpnový týden domovem pro mladé korfbalisty, kteří tam absolvovali již tradiční přípravu před nadcházející sezonou. Celkem 36 hráčů Vembloud korfbal clubu (VKC) Kolín čekalo pod dohledem pěti trenérů absolvování více než dvaceti hodin tréninku za týden.

Z kempu korfbalového klubu VKC Kolín v multifunkční sportovní hale Borky. | Foto: Tomáš Sládek

Ve dnech nabitých korfbalem se však vždy našel čas i na společné soutěže, povídání, hry a také potřebný odpočinek. Když se ke každodenním zajištěným svačinám, ovoci, zelenině a pitnému režimu přidaly ještě napečené dobroty od rodinných příslušníků, nemohla být nálada lepší.

Navíc příjemné a útulné prostředí s konstantní teplotou uvnitř haly zajistily ideální podmínky pro korfbal i při takových vedrech, které v Kolíně vydržely po celý týden probíhajícího kempu.

Mnoho nových zážitků, zkušeností, dovedností, ale i kamarádství. To je ve zkratce výsledek skončeného korfbalového týdne. Jak se říká, vše jednou končí. V tomto případě to však platí pouze o skončeném kempu. Korfbal pokračuje dál a společně všichni vstupují do nové sezony 2023/2024, která bude opět plná nových zkušeností, kamarádství a snad také úspěchů.

Chcete být součástí rodiny VKC Kolín? Klub rád přivítá do svých týmů děti všech věkových kategorií.

Tomáš Sládek