/FOTO, VIDEO/ V rámci evropského turné s názvem Bass Warrior Tour 2024 zavítá také do České republiky David Ellefson, spoluzakladatel thrashmetalové legendy Megadeth, jeden z nejuznávanějších metalových baskytaristů a držitel ocenění Grammy. Jedním ze tří českých měst, kde se představí, bude v úterý 12. března Kolín. Koncert v městském společenském domě začne ve 20 hodin.

Americký baskytarista David Warren Ellefson (vpředu vlevo). | Foto: se svolením Zdeňka Stejskala

David Ellefson byl spolu s Dave Mustainem zakládajícím členem kapely Megadeth, spoluautorem mnoha skladeb a nezdolným pilířem tohoto monstra, kde působil od roku 1983 do roku 2002. Poté se od skupiny odpojil a v následujících letech se objevoval ve formacích Temple Of Brutality, F5 nebo Killing Machine.

A protože stará láska nerezaví, vrátil se do mateřské kapely v roce 2010 a setrvával tam až do roku 2021. V Megadethu tak má za sebou „odkroucených“ dohromady 30 let, stovky mega koncertů po celém světě a mraky zlatých a platinových alb.

V roce 2021 založil vlastní projekt The Luci a v následujícím roce ho šlo vídat v řadách heavymetalových Dieth. Mezitím pracoval na vlastních věcech pod hlavičkou Ellefson, spolupracoval na mnoha projektech a natočil skvělé album cover verzí No Cover. V současnosti vydal ve společném projektu s geniálním Jeff Scott Sotem album plné superlativů. A zároveň získal ocenění Grammy jako metalový baskytarista roku.

Zmíněné evropské turné je plné očekávání a bezpochyby jedním z velkých heavy-metalových svátků. Vstupenky za 500 korun lze zakoupit v předprodeji v sítích Ticketmaster, Ticketstream nebo pokladně Městského společenského domu v Kolíně. Na místě pak budou lístky o stokorunu dražší.

Jako předkapela se měla původně představit osvědčená tuzemská metalová formace Metalcraft, avšak z důvodů onemocnění kapelníka se tak nakonec nestane a pódium tak bude hned od začátku koncertu patřit Davidu Ellefsonovi a jeho bandu.