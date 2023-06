/VIDEO, FOTOGALERIE/ Městská knihovna v Kolíně pozvala své čtenáře i ostatní veřejnost na setkání, které pořádá. Podívejte se, jaké novinky připravila v červnu.

Čtenářská výzva 2023: červen

Přečíst knihu z dětství. Přečíst knihu, která má v názvu město. Akce probíhá v oddělení pro dospělé čtenáře v Husově ulici a na pobočkách městské knihovny na sídlišti v Benešově ulici a ve Štítarech.

1. až 7. června / Celé Česko čte dětem

Čtěte dětem dvacet minut denně. Využijte prostory městské knihovny na sídlišti v Benešově ulici ke společnému čtení

1. až 30. června / Výtvarná soutěž pro děti do 7 let

V rámci kampaně Celé Česko čte dětem nakreslete obrázek o tom, jak a kdo vám doma čte. Výkresy lze odevzdat do konce června na pobočce městské knihovny na sídlišti v Benešově ulici. Na zadní stranu uveďte kontaktní údaje. Vybráno bude pět vítězných výkresů a jejich autoři dostanou odměnu.

do 30. června / Výstava prací členů spolku Fotoklub FOKO Kolín

Výstava fotografií členů kolínského fotoklubu FOKO Kolín v sále městské knihovny v Husově ulici. Vstup volný v otevírací době čítárny.

1. června / Den dětí v knihovně

Oslava Mezinárodní dne dětí od 12 do 17 hodin na pobočce městské knihovny na sídlišti v Benešově ulici: pohádková bojovka Zatoulané postavy, tvořivá dílna, drobné odměny. Vstup volný.

5. června / Čtenářská dílna

Čtenářská dílna od 16 do 17 hodin na pobočce městské knihovny na sídlišti v Benešově ulici. Určeno pro žáky z prvníc až třetích tříd. Přihlášky na telefonním čísle 776 320 853 nebo přímo na pobočce.

8. června / Tvoření s Babčou

Přívěsek z korálků si bude možné vyrobit od 9 do 11.30 hodin na pobočce městské knihovny na sídlišti v Benešově ulici. Rezervace účasti na telefonním čísle 776 031 835 nebo přímo na pobočce. Účastnický poplatek 50 korun.

13. června / Putování na Trojský zámek

Tradiční putování, tentokrát na Trojský zámek s komentovanou prohlídkou. Sraz účastníků bude v 8.20 hodin před kolínským nádražím. Rezervace účasti a bližší informace na telefonním čísle 776 321 852 nebo osobně na oddělení pro dospělé v Husově ulici. Vstupné do zámku 140 korun, senioři 35 korun. Dopravu si každý hradí sám.

20. června / Bingo s kávičkou

Oblíbená hra u voňavé kávy od 9.30 do 11 hodin napobočce městské knihovny na sídlišti v Benešově ulici. Rezervace účasti na telefonním 776 031 835 nebo přímo na pobočce. Účastnický poplatek 30 korun.

Bližší informace a pozvánky na jednotlivé akce najdete na webu knihovny nebo jejím Facebooku.

