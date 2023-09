/FOTOGALERIE/ Čtyřicátý třetí ročník tradičních skokových závodů pod názvem Memoriál Václava Boháče se uskuteční v sobotu 30. září od 9 hodin na kolbišti kolínské jízdárny v areálu za nemocnicí. Diváky čeká opět kvalitní podívaná, závodníky a jejich koně technicky náročný parkur a zajímavá finanční dotace pro vítěze.

Memoriál Václava Boháče v Kolíně. | Foto: Deník/Lucie Mašínová

„Memoriál Václava Boháče již ke Kolínu neodmyslitelně patří skoro půl století. Koná se jako vzpomínka na člověka, který zásadním způsobem ovlivnil budoucnost kolínského jezdectví. Těšíme se na všechny účastníky,“ sdělil pořadatel závodů Václav Drbal.

Skákat se bude celou sobotu. Závody odstartuje Jumping show – dvoufázová skoková soutěž pro začínající jezdce bez závodní licence, kde bude udělena speciální cena pro výraznou dvojici (kreativní oblečení atd.). Následovat bude hobby skoková soutěž s dvoufázovým skákáním, kdy překážky budou v první fázi ve výšce 70 cm a ve druhé fázi parkuru ve výšce 80 cm. Poté přijdou na řadu soutěže obtížnosti ZM (90 cm) na limitovaný čas a Z (100 cm) s návazným rozeskakováním.

Premiéra Podzimu na vsi představí v kouřimském skanzenu běžný život na venkově

Dále se pojede Cena podkovářství Koten obtížnosti ZL s překážkami ve výšce 110 cm. Následovat bude Svatováclavské derby s překážkami ve výšce 115 cm a nevšedním honebním skákáním. Celé závody vyvrcholí hlavní soutěží obtížnosti L s dvěma hvězdami (L**) s překážkami ve výšce 120 cm jako třiačtyřicátý ročník Memoriálu Václava Boháče.

Vstup pro všechny zdarma. Občerstvení na místě je zajištěno.

Tradiční parkurové závody pod názvem Memoriál Václava Boháče pořádá Stáj Václav Kolín každý rok už 43 let.

Václav Boháč



Od svého mládí se zabýval jezdeckým sportem. Byl průkopníkem a zakladatelem jezdectví na Kolínsku. Vychoval mnoho jezdců a koní. Jako absolvent jezdecké akademie v Pardubicích byl vyznavačem moderního jezdectví. Na přelomu sedmdesátých let minulého století působil jako státní trenér Jezdeckého svazu.



Především byl ale dlouholetým trenérem kolínského jezdeckého klubu a neúnavným pořadatelem všech akcí. Jako absolvent Jezdecké akademie učil své žáky pořádku, disciplíně a systémové práci s koňmi. Do vysokého věku a posledních dní svého života aktivně pracoval s koňmi. Bohužel srdce a plíce unavené dlouholetým vězněním v koncentračním táboře a další životní utrpení, přemohlo jeho velkou vůli k životu.



V plné síle ještě absolvoval 19. dubna 1980 jarní závody ve Staré Boleslavi, ale v neděli musel do nemocnice na závažnou operaci. Večer již čekal na zprávy ze závodů a nezapomněl připomenout: „Dobře se o koně postarejte, zítra jen na procházku a tento týden žádné skákání“. Zemřel 28. dubna 1980.