Výstava Josef Švarc: Ilustrace nejen pro děti bude mít vernisáž 4. září od 17 hodin. K vidění bude do 24. října. Otevřeno bude vždy od pondělí do pátku od 10 do hodin.

Adresa galerie: Sokolská 24, Kolín Otevřeno: pondělí až pátek, 10 -18 hodin. Bezbariérový přístup na výstavu po domluvě na tel. 321 722 588, 321 742 951