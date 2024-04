/FOTO/ Skupina pěti dětí z kroužku sportovní střelby při Domu dětí a mládeže v Kolíně se v sobotu 30. března za doprovodu svých rodičů zúčastnila dalších střeleckých závodů, tentokrát v Černovicích u Pelhřimova. Tamní oddíl, z něhož pochází Petr Nymburský, nedávný mistr světa v libovolné malorážce a už jistý účastník olympiády v Paříží, připravil skvělé podmínky.

Ze střeleckých závodů v tělocvičně Základní školy v Černovicích u Pelhřimova. Na snímku zleva Amálie Procházková, Radek Kovalczuk a Sára Hladíková z Domu dětí a mládeže v Kolíně. | Foto: Jiří Pokorný

Dvanáct elektronických terčů Pardini s možností zobrazení každé rány na obrazovce, včetně promítání průběžných výsledků na panelu, bylo pro diváky velmi atraktivní.

V kategorii do 14 let reprezentoval Dům dětí a mládeže v Kolíně Radek Kovalczuk. Nástřelem 298,2 bodu obsadil sedmé místo, zároveň postoupil do střelecké exhibice dvojic, aby s nejlepší dívkou v kategorii do 12 let nakonec obsadil druhou pozici.

Kategorie začínající střelci 30 ran s oporou se stala kolínskou záležitostí: zvítězila Amálie Procházková (312,6 bodu), druhou příčku brala Sára Hladíková (312,4 bodu) a třetí skončil Tomáš Jeník (304,6 bodu). Hezký výsledek předvedla i Kira Chemerysiuk z Ukrajiny. Její výkon 303,9 bodu stačil na čtvrté místo. Všichni už začínají střílet s řemenem, a tak na dalších závodech se představí v disciplíně vzduchová puška 30 ran s řemenem.