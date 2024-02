Violoncellista Petr Špaček v Kolíně předvede, že umí přitvrdit klasickou hudbu

/FOTO, VIDEO/ Koncert Petra Špačka a jeho doprovodné kapely začne v úterý 13. února v 19 hodin v Městském divadle v Kolíně. Zazní tam například písně Believer - Imagine Dragons, I'm Not the Only One - Sam Smith, Bohemian Rhapsody, Hallelujah, Viva la Vida i nové autorské písně či kousek něčeho tvrdšího z klasické hudby.

Z koncertu violoncellisty Petra Špačka. | Foto: se svolením Petra Špačka

Petr Špaček vystudoval violoncello na jedné z nejprestižnějších amerických hudebních univerzit – New England Conservatory v Bostonu. Vyhrál mezinárodní soutěž Českého rozhlasu a jako sólista koncertoval už téměř se všemi českými orchestry. Zdroj: Youtube V září roku 2021 naplno odstartoval sólovou dráhu vyprodaným pražským Rudolfinem. Od té doby se velmi rychle se dostal do povědomí široké veřejnosti svými populárními koncerty doprovázenými humornými průpovídkami. Violoncellista Adam Klánský a klavíristka Marie Šumníková nadchli přátele hudby Koncerty Petra Špačka mají v sobě originalitu, náboj, veselost a nevšední atmosféru. Vstupenky je možné zakoupit nejen online na Ticketportal, ale i fyzicky v hotovosti ve všech pobočkách Tipsportu, například v kolínské v Masarykově ulici.