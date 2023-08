Táborníci zvládli léto bez pohrom a navíc si užili čtrnáct dní plných zábavy

Čtenář reportér

/FOTOGALERIE/ Letní sportovně-vzdělávací tábor s názvem „Jak zvládnout léto plné pohrom" uspořádal pro děti od 6 do 14 let na přelomu července a srpna Oblastní spolek Českého červeného kříže Kolín v areálu Stěžov na Příbramsku. Bylo to čtrnáct dní plných zábavy.

Z letního pobytového tábora Oblastního spolku Českého červeného kříže Kolín v areálu Stěžov na Příbramsku. | Foto: ČČK Kolín

Děti byly nadšené a moc si to užily. Dokonce navštívily jednotky Integrovaného záchranného systému v Příbrami, do táborové základny za nimi naopak přijeli strážníci kolínské městské policie a také členové Svazu záchranných brigád kynologů ČR s ukázkou vycvičených psů. Vembloudi zakončili prázdniny korfbalovým kempem. V hale měli ideální podmínky Oblastní spolek Českého červeného kříže Kolín pokračoval v prázdninových aktivitách a od 20. do 26. srpna připravil pro děti letní vodácký tábor v Chřenovicích na Havlíčkobrodsku. Oblastní spolek Českého červeného kříže v Kolíně