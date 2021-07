Řemeslné pohádkové léto začíná! Přijďte se s dětmi podívat na řemeslo hlinomaze.

Kdo je hlinomaz? Odpověď se dozvíte již tento víkend ve skanzenu. | Foto: Skanzen Kouřim

Přijďte si vyzkoušet točení keramiky na kopacím kruhu a poučit se, jak to dělá zkušená hrnčířka. U toho si můžete poslechnout pár pěkných pohádek a zahrát řadu her. Otevřeno je od 10.00 do 18.00.