Výletníci z Peček se velice těšili na den "D" , kdy se už bude moci chodit na společné výlety. Museli dát za pravdu přísloví: "Kdo si počká, ten se dočká". Jejich dlouho očekávaný den "D" totiž nakonec dorazil.

Výletníci zdolali i trasu Tatce-Milčice-V.Chvalovice-Pečky. | Foto: Věra Šuková

Prvním byla vycházka Tatce, Milčice, Pečky abychom sondovali na kolik km si troufnout. Zjistili jsme, že to není tak tragické a tak jsme se vydali na prohlídku Pardubic. Následně jsme šli další část trasy Beroun - Praha. Byl krásný den a tak se nás sešlo 16 a tentokrát to bylo 9 km do Dobřichovic. Poslední vycházka byla kvůli nestálému počasí pouze v nejbližším okolí. Oseček - Poděbrady byla trasa skoro 9 km a cestou pár kapek také spadlo. Vidina kávičky a dortíku na konci cesty byla skvělou motivací. Všichni dodržujeme vládní opatření ohledně covidu, ale při fotografování jsme bez respirátorů neboť bychom se po letech na fotkách nepoznali.