Jeden provokatér, druhý roztomilý naivka. Infocentrum nabízí trička s medvědy

Když je někdo z Kolína, co by měl nosit na tričku? Co třeba filmové medvědy, kteří se v režii Břetislava Pojara a s úžasnými hlasy Františka Filipovského a Rudolfa Deyla ml. U Kolína potkali? Pro Kolíňáky i pro turisty jako pěknou památku nově informační centrum v ulici Na Hradbách nabízí kolekci medvědích triček ve variantách dětské (žlutá a oranžová barva), dámské (černá) i pánské (petrolejová).

Kolín má nová medvědí trička. | Foto: se svolením města Kolín

A proč mít kolínské medvědy - jeden provokatér, druhý roztomilý naivka - jen na tričku? Zakoupit lze v 'íčku' i ponožky s medvědy opět v různých velikostech. OBRAZEM: Medvědi jsou zpátky na své louce Doplňkem mohou být třeba magnety, placka nebo i turistický deník s medvědem, který nedávno vyhrál třetí místo v celostátní soutěži o Nejkrásnější turistické pohlednice, vizitky, deníky a kalendáříky. A „obouchnout“ si ho můžete nechat rovnou i medvědím razítkem. Městské informační centrum Kolín