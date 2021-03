Blížící se jaro vybízí k tradičnímu jarnímu úklidu. A nucený pobyt v domácím prostředí mu také nahrává. Ale i ke zbavování se starých věcí by se mělo přistupovat zodpovědně. Svůj názor na to nám poslal Karel Vacek.

Takovým způsobem někdo uklidil automatickou pračku | Foto: Karel Vacek

"Co k tomu dodat? Lidi, nezlobte se na mě, že jsem vůl, já už jsem se volem narodil! A co moji rodiče, schvalujete moje počínání? Takhle jste mě vychovali?

Podle mého názoru se toto málo kritizuje, proto se lidi tohle udělat nestydí. Mělo by se to pranýřovat a to jadrně!!!"