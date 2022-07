Stejně tak je nutné si nahlásit v práci dovolenou, případně si zajistit hlídání pro domácí zvířata či péči o zahradu, pokud je to nutné. Tyto záležitosti je potřeba řešit měsíce dopředu, protože těšně před odjezdem už může být pozdě.

Vyčleňte si na zařizování čas a vše řešte v předstihu

Dopředu si také promyslete, co potřebujete stihnout ve dnech před odjezdem, a vyčleňte si na to dostatek času. Může to být třeba velký nákup potravin nebo sportovního vybavení, úklid auta, obstarání dostatečně velkých kufrů, předání pracovních úkolů kolegům nebo jiné mimořádné záležitosti, které je potřeba vyřešit. Vyperte a vyžehlete si dopředu také oblečení, které si s sebou chcete vzít. Zdánlivě se jedná o maličkosti, ale každá z nich zabere čas a můžete se dostat pod tlak, abyste vše stihli.

Pro samotné balení je vhodné mít vše potřebné někde poznamenané. Někdo má rád lepící lístečky, které rozmisťuje po bytě, jiný dává přednost seznamům v digitální podobě v telefonu nebo v počítači. Vědomí, že vše důležité máte sepsané, a můžete si jen odškrtávat splněné položky, pomůže odstranit velkou porci stresu spojeného s balením. Nebudete muset nosit vše v hlavě, takže díky tomu na nic nezapomenete.

Spolu na piknik. Další ročník akce se blíží. Vzít můžete i zahraniční přátele

Zklidněte myšlenky na procházce nebo při sportu

Pokud už máte vše připravené a stejně se vám nedaří naladit na pohodovou dovolenkovou vlnu, zkuste se odreagovat. Nabízí se třeba svižná procházka, která vám rozproudí krev a pomůže zklidnit zmatek v hlavě. Nebo jiné sportovní vyžití podle vašeho vkusu. S cestovní horečkou se navíc obvykle pojí problémy s usínáním a náročnější fyzická aktivita vám pomůže večer snadněji „vypnout“.

Hlavu zklidní i bylinky

Pro zklidnění myšlenek můžete vyzkoušet také bylinky, například ve formě tinktury. Pro celkové zklidnění organismu můžeme využít tinkturu z bylinky třezalky, která působí i na nervovou soustavu, nebo také tinkturu z vrbky.

Mimořádně silné působení na nervový systém a zároveň regenerační účinky mají gemmoterapeutika – výtažky ze zárodečných částí rostlin. Na prvním místě můžeme použít přípravek z lípy, která uvolňuje stavy deprese a úzkosti, a zároveň posiluje nervovou soustavu, nejlépe v kombinaci s bělotrnem. Gemmoterapeutikum z rozchodnice růžové zlepšuje koncentraci, posiluje a harmonizuje organismus.

Pozitivní myšlení podpoří arometarapie

K zahnání stresu můžete vyzkoušet také aromaterapii. Připravte si horkou koupel s pěnou, pusťte si relaxační hudbu a do aromalampy nakapejte vonné oleje, které máte rádi. Nedovolte myšlenkám kroužit okolo balení a zařizování cesty, představujte si, jak už jste na místě a užíváte si odpočinek, sluneční paprsky, dobré jídlo a přírodní krásy či památky. Dovolená má přece být radostný zážitek za odměnu, a ne zdroj stresu a starostí. Byla by škoda si těšení pokazit zbytečnou nervozitou.

Autor: Jarmila Podhorná