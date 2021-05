Z našeho klubu se jich účastnilo hned 39 a všichni vložili do turnaje velké úsilí. Už jen to, že se jim podařilo najít čas a prostor na natočení sestav si zaslouží obdiv a poděkování.

Tvrdá práce

Natočit videa není tak snadné, jak se zdá. Vše má svá pravidla a pokud nejsou dodržena, hrozí snížení známky za samotný výkon v závodě či diskvalifikace. Naši taekwondisté se s tím ovšem poprali bravurně a návrat ke sportu BACK TO SPORT – jak znělo heslo prvního kola ligy, se jim opravdu vydařil.

Dokázali získat 14 zlatých medailí, devět stříbrných a pět bronzů. Nebylo žádným překvapením, že se dařilo našim reprezentantům, kteří se pravidelně umisťují na stupních vítězů na mezinárodních turnajích, ale za zmínku stojí především výkony našich nízkých pásků. Pilné cvičení na online trénincích se vyplatilo hned řadě z nich.

Na stupni vítězů

Stříbrnou medaili ve velké konkurenci vybojoval třeba jedenáctiletý Eduard Ivičič nebo sedmiletý David Markov. Za velký úspěch ve velmi obsazených kategoriích můžeme považovat také bronzové medaile Kristýny Spálové, Tadeáše Pauly nebo sourozenců Anežky a Jiřího Vaněčkových.

Protože výčet všech skvělých závodníků by byl opravdu dlouhý, zmiňme ještě alespoň úspěch našich seniorek do 30 let A, Judity Hájkové a Ludmily Rosenbaumové. Obě se v této nejprestižnější kategorii plné těžkých soupeřek ocitly poprvé, a i přesto si mezi sebou rozdělily ty nejcennější medaile.

Poděkování

Jsme velice rádi, že se naši členové chtějí vrátit ke sportu a že je v tom jejich rodiče podporují. Nejen, že někteří z nich se svými dětmi aktivně cvičí, účastní se tréninků a probouzí u svých dětí chuť cvičit, ale spousta z nich neváhá a se svými dětmi i závodí.

Jako skvělý příklad uveďme nováčka Petra Pekárka. S dcerou Editou si od září moc tréninků v tělocvičně neužili, ale přesto se dokázali naučit sestavy a závodů zúčastnit. Petrův výkon byl pak dokonce odměněn zlatou medailí! Úsilí všech našich závodníků se vyplatilo a Taehan tak první kolo Online ligy poomsae 2021 doslova ovládl.

Náš klub nasbíral celkem 906 bodů a zaslouženě skončil první před druhým klubem v pořadí o celých 581 bodů. Těší nás, že se v Česku opět závodí alespoň v online prostředí a že se našim závodníkům i v těchto těžkých podmínkách daří. Všichni ale zároveň doufáme, že si brzy společně zatrénujeme nejen přes obrazovky. Děkujeme závodníkům, že nepověsili tobok na hřebík a reprezentují náš klub dál, gratulujeme ke krásným umístěním a těšíme se na další skvělé výkony v květnovém kole online ligy s názvem RETURN TO PLAY.

Kateřina Pešková TAEHAN