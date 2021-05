Tak jsme se konečně dočkali! Nejen rozvolnění, ale i lepšího počasí.

Vydejte se na minigolf v Pečkách | Foto: Věra Šuková

To byl pro náš minigolfový oddíl v Pečkách signál k opravám, nátěrům a úklidu hřiště po zimě. Vše je doděláno a tak se již každé pondělí trénuje. Děti od 14 hodin a ostatní od 15 hod. Jestliže by měl někdo zájem o minigolf může přijít, rádi ho to naučíme. Jakmile to situace dovolí, uděláme minigolfovou akci pro veřejnost, kde si budete moci zahrát i o ceny.