Již několik let probíhá v muzeu soustavná re-katalogizace knižního fondu v moderním knihovním softwaru (Verbis) – pochopitelně, ani muzea se už neobejdou bez digitálních standardů 21. století. Při této revizi byl nově určen jeden z tisků jako tzv. inkunábule, česky prvotisk, tedy kniha vydaná před rokem 1500.

Je jím takzvaná Pražská bible z roku 1488 (Biblia, bohemice / nakladatelé Jan Pytlík, Severin kramář (?), Jan Bílý od Čápů, Matěj od Bílého lva (35,5 x 25 x 11,5 cm). Jedná se o objemný tisk, má více jak 610 stránek. Z jasného důvodu je uložena v trezoru mimo českobrodské muzeum.

Každá dochovaná inkunábule má z pochopitelných důvodů hodnotu rodinného stříbra a přítomnost inkunábule ve sbírkovém fondu určuje i pomyslnou prestiž každého muzea či knihovny. Její cenu pochopíme, uvědomíme-li si, že tento českobrodský prvotisk je starší než naše Kouřimská brána, starší než českobrodská zvonice u kostela sv. Gotharda, dokonce i starší než většina prostor českobrodské historické radnice čp. 1, včetně nedávno restaurovaného renesančního sálu v přízemí.

Doktor Kamil Boldan, náš přední znalec (nejen) českých prvotisků, o této knize říká: „Tisk je to nepochybně významný – hned z několika důvodů. Když nebudeme brát jen český kontext, tak je to vůbec nejstarší slovanská tištěná bible; jde v pořadí o pátou jazykovou mutaci v nějakém národním jazyku. Nejstarší byla německá bible, následovaly další tři jazykové mutace a česká bible je tedy v pořadí pátá. Ten druhý důvod, proč je Pražská bible významná, je, že je to jeden z nejstarších pražských tisků. Knihtisk byl do Prahy uveden v roce 1487.“

Jen dodejme, že o rok později, v roce 1489, vychází druhá česká bible, tentokrát v Kutné Hoře – že by zafungovala žárlivost Kutné Hory na dění v Praze?

A vzápětí Kamil Boldan dodal: „Je to vlastně nejdochovanější český prvotisk, tedy tisk z 15. století. Na území vlastních Čech jich bylo vydáno více než 40 a Pražská bible je kupodivu i dochována v největším počtu exemplářů. Známe jich, ať z našich knihoven nebo knihoven zahraničních, celkem téměř 90 úplných nebo téměř úplných exemplářů. Kromě toho jsou pak ještě dochovány různé volné listy. Z mnoha jiných českých prvotisků 15. století máme dochován jeden, dva, tři nebo čtyři exempláře. Jeden z důvodů, proč právě Pražských biblí je tolik, je, že v minulých staletích byly tyhle objemné české bible předávány v rámci rodin; syn je dědil po otci.“

Každý exemplář se trochu liší. Tato bible ještě nebyla ilustrovaná, nepočítalo se s nějakými většími ilustracemi. V knize byla záměrně vynechaná místa počátečních písmen kapitol (takzvané iniciály), na která měly být doplněny různé barevné litery, ať už v mnohobarevném provedení iluminátorem nebo v jednodušším jednobarevném písařském provedení.

Počítalo se s tím, že každý z exemplářů, které se prodávaly ve volných složkách, si nabyvatel nechá nejdříve svázat v dílně, kterou měl blízko svého bydliště, a pak si jej nechá, pokud na to má peníze, nějak dotvořit barevnými iluminovanými iniciálami.

Podlipanské muzeum v Českém Brodě