Protože přeprava desítek tisíc lidí z jedné strany zeměkoule na druhý byla mimo možnosti nového státu, vyjednalo čsl. ministerstvo zahraničních věcí se spojenci, že z evakuace čs. vojsk na lodích převezmou 50% transportu Američané, 25% Angličané a 25% ostatní spojenci.

Celkem bylo evakuováno 67.630 osob (56 459 vojáků a 11 271 civilistů). Lodě pluly několika trasami: kolem Asie přes Indický oceán a Suezským průplavem do Terstu, nebo přes Tichý oceán Panamským průplavem a přes Atlantik do Hamburku či Terstu, anebo přes Tichý oceán do Kanady, přes severní Ameriku vlakem a poté opět lodí přes Atlantik do Hamburku.

Celkem bylo z Vladivostoku vypraveno 36 transportů. Spojenci poskytli 21 lodí, 12 lodí Spojené státy, 9 lodí Velká Británie, 2 lodě americký červený kříž. Lodě „President Grant“ a „Heffron“ prodělaly celou či částečnou cestu dvakrát.

První lodí, která odvezla první sibiřské legionáře z Vladivostoku, byla italská „Roma“ 15. ledna 1919 a poslední byla „Heffron“ 2. září 1920.

