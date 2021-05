V rámci občanské iniciativy „DOBROTY PRO ZDRAVOTNÍKY A ZÁCHRANÁŘE – CHCEŠ JE POTĚŠIT?“ poslali občané zdravotníkům přes 500 ks tyčinek a dalších dobrot s osobním vzkazem. Svým vzkazem „Ke kafíčku., Za tvoji práci., Pro hezčí den., „Pro Tvoji chvilku, posílám tyčinku.“, Děkujeme za péči…“ potěšili ne jednu zdravotní sestřičku. I když počet hospitalizovaných pacientů s nemocí covid-19 klesá, narůstá počet pacientů, kterým za uplynulý rok byla odložená plánovaná operace – práce tedy zdravotníkům neubývá – a tak jim občané chtěli dodat energii do následujících dnů.

Vzkazy od dětí

I děti chtěly vyjádřit velký obdiv a poděkování za obětavou práci zdravotníků v době postižené koronavirovou epidemií. Děti z mateřských a základních škol z Českého Brodu, Tismic, Vitic a z křesťanské školy Eliáš vytvořily pro zdravotní sestry a záchranáře přes 200 krásných obrázků a výtvorů (posuďte sami ve fotogalerii).

Obrázky nyní zdobí vstupní haly a nástěnky hned pěti okolních nemocnic - v Českém Brodě, Kolíně, Kutné Hoře, Městci Králové a v Nymburce. Výtvory potěšily i záchranáře Zdravotnické záchranné služby (ZZS) Středočeského kraje v Českém Brodě, Kostelci nad Černými lesy, Kolíně, Městci Králové, Nymburce, Lysé nad Labem a operační středisko v Kladně. Jednotlivá ZZS střediska nyní zdobí ručně malovaná sanitka ze šnečí ulity, nápad vznikl v MŠ Tismice.

Zdravotníci hrdinové

Děti si velmi dobře uvědomují změny a zatíženost ve zdravotnictví s ohledem na nemoc Covid – 19 a zdravotníky považují za hrdiny! Dětské vzkazy na obrázcích jsou toho důkazem, například: „Děkujeme za to, co pro nás děláte. Pomáháte nám přemoct covid-19. Nevíme, co bychom si bez Vás počali,“ sdělují spolužáci ze ZŠ Český Brod.

Další milý vzkaz například připsal ke svému obrázku žák Christian: „Milí doktoři děkuji vám za uzdravení hodně moc lidí z korony… A je hustý, že dokážete pýchnout iněkci, kdyby sem to já pýchnul (iněkci), tak bych omdlel… Sestřičky se zas starají o staré lidi, který mají hodně nemocí. Děkuji moc hrdinové.“ „…Přejeme Vám hodně štěstí, ať už to co nejdřív skončí, abyste si už odpočinuli. Děkujem Vám, že ste zachraňovali nemocné,“ popřáli žáci M. a V. ze 4.B.

Připomínka základů první pomoci

Děti si během tvorby obrázků připomněly používání tísňové linky č. 155 a základy první pomoci. O to více si obrázků záchranáři vážili, neboť kvůli vládním epidemiologickým opatřením nemohli šířit osvětu o první pomoci a o práci záchranářů.

„…Nejvíc si však ceníme od dětí nádherných zpráv a obrázků, na kterých se podílely i děti z Křesťanské mateřské školky Eliáš a které jsme si vystavili…“ neboť „Letos se už podruhé Den linky 155 bohužel uskuteční kvůli protiepidemickým opatřením bez obvyklých akcí pro veřejnost, kdy záchranáři seznamují zájemce nejen s fungováním zdravotnických operačních středisek a záchranné služby jako celku, ale i s používanou technikou nebo se základy první pomoci,“ uvádí na svém facebooku ZZS Středočeského kraje.

K iniciativě se připojila řada sponzorů, kteří věnovali čerstvé ovoce, zeleninu, bylinky, čerstvý chléb, celozrnné dalamánky a další slané pečivo, nebo třeba sušený čaj pro dobrou náladu. Zdravotníci obdrželi i povzbuzující literaturu a brožurku „Recepty zdravé výživy,“ kterou věnovala Církev adventistů sedmého dne. A co by to bylo za přání ke svátku bez krásné hrnkové květiny? Těch bylo věnováno 400 ks.

Děkujeme!

Téměř 650 zdravotníků se mohlo radovat z pozorností od českobroďáků! Za což jim zdravotníci děkují. Ráda sdílím poděkování „covidového týmu“ lékařů, zdravotních sester a sanitárek z nemocnice Český Brod s.r.o.: „Rádi bychom poděkovali za milé dárky pro naše sestřičky, které jsme obdrželi k Mezinárodnímu dni sester. Velmi si vážíme každé formy podpory. Je to pro nás milý pocit, když víme, že jsou kolem nás lidé, kteří na nás myslí. A jsou-li to děti ve škole, pak je to ještě milejší…“

Další poděkování včetně fotografií je uvedeno na facebookových stránkách jednotlivých nemocnic a ZZS Středočeského kraje. Fotogalerii si můžete též prohlédnout na stránkách Města Český Brod.

Velice děkuji všem jednotlivcům i sponzorům: občané obcí českobrodského mikroregionu; děti z MŠ Tismice, ZŠ a MŠ Vitice, ZŠ Český Brod, Žitomířská 885, okres Kolín; Křesťanská MŠ Elijáš, Praha 4 a dále řazeno abecedně: HANKA MOCHOV s.r.o., Mochov; Montano Valtr s.r.o., majitel ing. Tomáš Valtr; NOVISS - okna s. r. o., Kolín; Obalis s.r.o., Praha; Pekárna MIMO Bohemia a.s., Český Brod; Pekařství Jaroslav Kollinger s.r.o., Český Brod; Pekařství Kopecký s.r.o., Nymburk; Sady Tuchoraz, spol. s r.o.; Sbor Církve adventistů sedmého dne Kolín, Poděbrady a Kladno; Zahradnictví Jandl, s.r.o. skleníkový areál Dobré Pole u Kouřimi; Zahradnictví Rosta, s. r. o., Třebovle; Zdravý krámek Český Brod (Monika Sachlová).

Mgr. Veronika Opatřilová, iniciátorka a koordinátorka nápadu