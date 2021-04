Je to již 60let. Byla středa 12.dubna 1961, když z rádia zazněla zpráva agentury TASS. Jurij A. Gagarin se stal prvním člověkem ve vesmíru. Vesmírná loď Vostok 1 po 108 minutách letu se úspěšně vrátila z vesmíru na Zem. Všichni jsme hltali zprávy, noviny jsme četli v tramvaji sousedovi přes rameno. Ten den miliardy lidí seděly u televizorů a rozhlasových přijímačů. Svět byl v úžasu.

Letos 12. dubna si celá Země připomíná 60.výročí letu Jurije Gagarina do kosmu. | Foto: archiv autora

V tom roce 1961 to byl pro západní politiky pořádný šok! Bílý dům oněměl, prezident Kennedy musel gratulovat. Pozdější americký astronaut John Glenn k letu Jurije Gagarina prohlásil: „Jak je možné, že země, která neumí vyrobit ledničku, nám dala na prdel!“. Nechci polemizovat s touto americkou legendou, ale to spíše Západ nechtěl vidět předešlé sovětské úspěchy. A tak po atomových elektrárnách, ledoborcích, první družici, přišel let majora Jurije A. Gagarina. Stal se hrdinou pro celý svět. Od té doby již stovky kosmonautů obletěly naši planetu. Mezi nimi i Čechoslovák Vladimír Remek. Tento úspěch se dnes v médiích nerad připomíná, případně se zlehčuje. Před 60lety to byla ale obrovská radost nad tímto úspěchem sovětské vědy.