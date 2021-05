Přečtete si krátkou glosu od jednoho z našich čtenářů. Pan Vacek se v ní zaměřuje na přežití přírody. Co myslíte vy, jaké má příroda naděje na přežití?

Jaké má příroda naděje na přežití? | Foto: Karel Vacek

Příroda se zahynutí brání "zuby nehty", ale proti člověku nemá šanci. Všude okolo zarůstá křovinami, náletovými dřevinami. Například můžeme uvést rybník mezi Kouřimí a Toušicemi. Již osm let není opravená protrhlá hráz. Za celou tu dlouhou dobu jsou už v rybníce narostlé osmimetrové náletové dřeviny. Jak to tak vypadá, tak za pár let budeme jezdit do městských parků, abychom viděli, jak příroda vypadá!