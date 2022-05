FOTO: Výstava Myši patří do nebe pomalu končí. Podívejte se a určitě vyrazíte!

Úžasný český animovaný film Jana Bubeníčka a Denisy Grimmové Myši patří do nebe se zapsal do srdcí malých i velkých diváků. Na Chvalském zámku v pražských Horních Počernicích běží už několik měsíců výstava, která vás zavede do zákulisí tohoto filmu a vy můžete v klidu sledovat detaily nádherných scén. Podívejte se do fotogalerie, kterou nám poslala Andrea Hladůvková a určitě vás to přesvědčí o návštěvě. Možnost máte už jen do 15. května!

Na výstavě na Chvalském zámku nahlédnete do zákulisí nádherného animovaného filmu Myši patří do nebe. | Foto: Andrea Hladůvková