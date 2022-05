FOTO, RETRO: Metro jezdí v Praze už 48 let. Vyjely historické soupravy

V pondělí 9. května 2022 to bylo přesně 48 let, co bylo zprovozněno pražské metro. Cestující se mohli svézt poprvé 9. května roku 1974 na lince C z Kačerova na Sokolovskou. Dopravní podnik hlavního města Prahy o uplynulém víkendu na linku C nasadil historické soupravy.

V pondělí 9. května uplynulo přesně 48 let od doby, co v Praze poprvé vyjelo metro. Dopravní podnik při té příležitosti poslal na trať historické soupravy. | Foto: Martin Stehlík