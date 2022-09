Foto: Přeneste se v čase! Chvalský zámek se proměnil v Egypt v době faraonů

Výstava s názvem Egypt – dar Nilu představí velkorysý náhled do jedné z největších starověkých civilizací, která rozkvétala před 5000 lety na březích afrického veletoku. Její autor slovenský cestovatel a sběratel Ján Hertlík nashromáždil během posledních dvaceti let obdivuhodnou sbírku replik historických předmětů s egyptskou tematikou, které následně uměleckými technikami upravil do podoby originálů.

V prostorách Chvalského zámku se můžete přenést do Egypta v době vlády faraonů. | Foto: Lenka Bartáková

KDY: Do 20. listopadu, denně od 9 do 18 hodin (zavřeno pouze 24. a 25. října)

KDE: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi, Praha 9

ZA KOLIK: Dospělí 90 Kč, děti 60 Kč, rodinné vstupné (2 dospělí a 3 děti) 250 Kč Expozice představí repliky bust panovníků, sochy vládců i bohů. Nebudou chybět nástěnné malby či pohřební nádoby. Na výstavě potkáte také nejkrásnější ženu starověku – Nefertiti a seznámíte se s poklady z Tutanchamonovy hrobky. Výstava provede všemi historickými obdobími starověkého Egypta – od času sjednocení Horního a Dolního Egypta, přes stavbu pyramid, období největšího rozkvětu v Nové říši až po Ptolemaiovské období. Nadchly vás poklady Starověkého Egypta? Staňte se i vy objeviteli a vydejte se s dětmi na cestu Za pokladem ztraceného města. Zámecké sklepení se promění v interaktivní ztracené město, kde si pomocí hlavolamů, rébusů, her i úkolů procvičíte bystrost, logické myšlení, paměť, kombinační schopnosti, týmovou spolupráci i trpělivost. A bude-li vaše mise úspěšná, objevíte i slibovaný poklad! Doprovodný program výstavy: 17. 9. Tajemná noc na Chvalském zámku 28. 9. – 2. 10. Prodloužený Detektivní víkend na zámku aneb pátrej na vlastní pěst! 26. – 30. 10. Prodloužený Detektivní týden na zámku aneb pátrej na vlastní pěst! 11. – 13. 11. Prodloužený Detektivní týden na zámku aneb pátrej na vlastní pěst!