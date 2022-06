FOTO: Medailovou jízdu Taehanu Kolín nezastavilo ani Rakousko

Čtenář reportér Čtenář

Ani brzké ranní vstávání, ani závodění ve večerních hodinách naše závodníky nezastavilo! Po 3,5 hodinách cesty autem do rakouského Tulln an der Donau se naši závodníci pustili společně se závodníky z Německa, Holandska, domácího Rakouska a dokonce i z Koreje do soutěží v různých taekwondo WT disciplínách na turnaji Hanmadang 2022.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Týmové foto Taehan Kolín - turnaj Hanmadang 2022, Rakousko. | Foto: Lee, Taehan