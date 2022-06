Gratulujeme Oleksandru Amerkhanovi ke zlaté medaili v kategorii kadeti do 53 kg, Romanu Uhlytskemu ke stříbrné medaili v kategorii juniorů do 48 kg a Maksymu Savchenkovi ke stříbru v nejmladší kategorii do 30 kg. Junior do 78 kg Mykyta Statieva postoupil do semifinále, kde svůj zápas poté sice prohrál, ale i tak získal bronzovou medaili. Všem statečným bojovníkům gratulujeme!