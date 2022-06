FOTO: Historické šperky! Podívejte se na výstavu Ozdoby dávné doby

Vydejte se s námi na poutavou procházku tisíce let starými pravěkými ozdobami a jejich výrobními technologiemi. Vstupte do dávných časů a vyrobte si vlastní šperk. Neváhejte a přijďte s celou rodinou. Vernisáž se uskuteční 9. června v 17 hodin ve Dvořákově muzeu pravěku. Výstava samotná potrvá až do 25. června příštího roku.

Exponáty z výstavy Ozdoby dávné doby. | Foto: Regionální muzeum v Kolíně