V expozici malých amerických savců mohou lidé pozorovat dvoutýdenní mláďata hutií – kubánských endemických hlodavců, kterým se někdy říká „stromové nutrie“. „Na první pohled působí poněkud neohrabaně, avšak jsou to skvělí lezci. I to se však mláďata musejí naučit. O to zábavnější je malé hutie sledovat, jak se seznamují se světem,“ popisuje skotačivá trojčata vrchní chovatelka malých savců Denisa Zběhlíková.