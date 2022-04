Byznysování se letos konalo podruhé, avšak poprvé se účastníci setkali jen v online prostředí. Formou „face to face“ se soutěž tedy uskutečnila premiérově.„Ohledně organizace byl letošní ročník mnohem obtížnější. Museli jsme řešit například prostory a další organizační věci. Zároveň jsme se rozhodli rozšířit kategorie, kromě žáků základních škol mohli nově soutěžit také studenti škol středních. Pro porovnání – loni se do soutěže zapojilo 33 účastníků, letos jich bylo 283,“ zhodnotil pro Deník organizátor Tadeáš Vylita.

Ten sledoval v kategorii základních škol vítězství týmu Infocrew z Litomyšle. Antonín Doležel, Michal Hanus a Šimon Grujbár vyhráli se svými uklízecími roboty. „Naše smyšlená firma vyráběla roboty, kteří dokážou například uklízet nepořádek a pomáhat s dalšími činnostmi, jako je třeba malování pokojů. Ve finále jsme se spojili se skupinou rybářů a společně jsme vymysleli robota, který dokáže odbahňovat rybníky a umísťovat rybářské nástrahy,“ vysvětlil Doležel, který dodal: „Před soutěží jsme se projektu dost věnovali, pravidelně jsme trénovali. Věděli jsme, že oproti ostatním máme v tomhle náskok. Nyní bychom chtěli náš nápad ještě více rozvinout, což určitě také uděláme.“

Druhé místo brala javornická skupina Kapři útočí, se kterou právě Infocrew tvořila v užším finále společný projekt. „Soutěžili jsme s výrobkem boilie, což je nástraha na kaprovité ryby. Produkt byl udělaný tak, aby byl levný, ale zároveň kvalitní. Snadno se rozpouštěl, navíc by ho rybáři mohli využít jak v teplé, tak ve studené vodě,“ nechal se slyšet Lukáš Pišl, který mluvil také za své parťáky Jiřího Kalu a Jaroslava Divíška.

Pomyslná bronzová medaile zůstala v Praze. Získala ji firma KCPS, kterou vymyslely Rozálie Kamenická, Anna Jiráková a Kristýna Žižková. „Prezentovaly jsme naše komunitní centrum pro sport. Hlavně jsme chtěly ukázat, že by bylo fajn založit sportovní centrum, které by bylo dostupné všem, zároveň by nabídka sportů byla velmi široká tak, aby si každý mohl různé sporty vyzkoušet na jednom místě,“ popsala Jiráková.

To mezi středními školami patřila výhra olomoucké dvojici Filip Adamčík a Šimon Rousek z Fermently, pánům, kteří svůj projekt již v reálném světě realizují.„Přišli jsme s podnikatelským záměrem na výrobu fermentovaných limonád a kombuch, později bychom chtěli rozšířit svůj sortiment do celého světa fermentace. Nejde jen o myšlenku, náš projekt už realizujeme. Zatím se sice jedná pouze o domácí výrobu, ke které jsem se dostal na začátku koronavirové pandemie. Děláme ovšem zatím pouze menší zakázky pro známé, kamarády, spolužáky a jejich rodiny. Veřejnost si zatím naše produkty koupit nemůže, ale snad se nám časem povede rozjet pořádnou výrobu,“ komentoval své vítězství Rousek, podle kterého se jednalo o skvělou soutěž. „Máme velkou radost, že se nám povedlo vyhrát,“ dodal.

S týmem Fermently marně soupeřil projekt UniHab Barbory Marešové a Kristiny Belicové. Slečnám z Rožnova pod Radhoštěm nakonec patřila druhá příčka. „Náš projekt se týkal bakterií. Produkty z nich se uplatní ve zdravotnickém sektoru, a to k ulevení od symptomů autismu, pomáhají také s psychickým zdravím nebo ke zvýšení výkonů u sportovců. Poté jsme se přesunuly i do průmyslové sféry, kde jsme bakteriemi likvidovaly odpad,“ rozpovídala se Kristina Belicová.

Poslední místo na pomyslné bedně patřilo Tereze Schejbalové, která sama prezentovala projekt Rehab. „Vytvořila jsem rehabilitační a regenerační centrum. Celý projekt byl postaven na ročníkové práci pro ekonomii. Nabídla jsem veřejnosti místo, kde si mohou lidé vychutnat masáže, jógu, posilování nebo v budoucnu třeba také sauny, vířivky a tak dále,“ popsala Tereza Schejbalová z Mladé Boleslavi.

A jaký byl druhý ročník Byznysování z pohledu pořadatelů? „Druhé Byznysování bylo fantastické. Přihlásilo se hodně lidí, a tak jsme měli velké problémy vybrat opravdu ty nejlepší z nejlepších. Bylo vidět, že žáci a studenti svým projektům věnovali neskutečné množství času, čehož si moc vážíme. Díky naší soutěži vstali od počítačů, vystoupili z komfortní zóny, přičemž následně vymysleli a prezentovali projekty, které mají obrovský potenciál. Díky nim mohou být ve světě úspěšní,“ hodnotil Tadeáš Vylita.

Pro nejlepší tři týmy z kategorie středních škol však ještě Byznysování nekončí. V čtvrtek 23. června se sejdou v superfinále, ve kterém budou prezentovat své myšlenky před odbornou porotou přímo z oboru, jehož se dané projekty budou týkat.

Finále ZŠ:

1. Infocrew - Antonín Doležel, Michal Hanus, Šimon Grujbár (Litomyšl)

2. Kapři útočí - Lukáš Pišl, Jiří Kala, Jaroslav Divíšek (Javornice)

3. KCPS - Rozálie Kamenická, Anna Jiráková, Kristýna Žižková (Praha)

4. JYMX - Max Jelínek, Jan Klein (Čelákovice)

5. Kino Kavárna - Natálie Kalista (Praha)

6. Zmrzlina z domu do domu - Barbora Pecháčková, Natálie Tůmová, Markéta Smyczková (Praha)

Finále SŠ:

1. Fermently - Filip Adamčík, Šimon Rousek (Olomouc)

2. UniHab - Barbora Marešová, Kristina Belicová (Rožnov pod Radhoštěm)

3. Rehab - Tereza Schejbalová (Mladá Boleslav)

4. Dahlia Danci - Sofie Procházková (Mladá Boleslav)

5. Smart Toillets - Nela Svobodová (Ústí nad Labem)

6. AnaloG - Tereza Kratochvilová, Barbora Valáriková (Olomouc)

Autor: Jan Brabec

