O tom, že draci mohou léta i v bezvětří, se přesvědčily děti na osmnáctém ročníku Drakiády v Českém Brodě. Tato tradiční akce proběhla v sobotu 16. října. Pořádá ji LECCOS, z. s. společně se 14. oddílem Junáka Psohlavci.

Děti v Českém Brodě si užili osmnáctý ročník oblíbené Drakiády. | Foto: Leccos

Jak je na českobrodské drakiádě zvykem, tak opět vítr nefoukal. Přesto jste tu mohli vidět spousty létajících draků, jen se nepodařilo vytáhnout je do pořádné výšky. Dorazilo téměř 100 dětí a užily si, kromě „dračích soutěží“ celou řadu různých disciplín - petanque, střelbu z luku, zatloukání hřebíků, hádanky, tajemný tunel, pexeso, slalom s úkoly, házení kamínků..... Za splněné úkoly dostal každý malý účastník malou odměnu. V dračích soutěžích byly oceněny děti, které přinesly krásné a originální doma vyrobené draky a ty, kterým se podařilo vyvést draka co nejvýš a v bezvetří ho ve vzduchu udržet co nejdéle. Jak nám sdělila jedna z pořadatelek: “Počasí, bohužel, neumíme objednat. Ani si nepamatuji, kdy naposledy na naší Drakiádě pořádně foukalo, ale děti nebo jejich rodiče si s tím umí skvěle poradit. Draci tedy létají i v úplném bezvětří.“