ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

Dva a půl měsíce se Tomáš Řehoř neviděl svou matku, která kvůli nemoci žije v Domově pro seniory Clementas v Mlékovicích u Kolína. V pondělí 25. května si kvůli zrušenému zákazu návštěv způsobeného koronakrizí mohli padnout do náručí.

„Moc jsem se těšil. Takhle dlouhé odloučení jsme s maminkou nikdy nezažili, a tak jsem věděl, že musím přijet hned ráno. Byl jsem ale klidný, protože jsem věděl, že v Mlékovicích se o maminku bezvadně postarají,“ uvedl Řehoř, který se živí jako kastelán.

I on v pondělí po dlouhé době otevíral zámek Žleby, o který se stará. Vše si ale zařídil tak, aby mohl hned ráno přijet. „Samozřejmě jsme si každý den volali pro potěchu mojí duše, ale nic nemůže vynahradit osobní setkání,“ uvedl Řehoř. Se svou 74letou matkou absolvoval krátkou procházku, společně nakrmili zdejší slepice, což je její oblíbená kratochvíle a odjel do zaměstnání.

Podle zdejšího primáře Jana Cimického je osobní setkání opravdu nenahraditelné, obzvláště pro seniory a nemocné lidi. Klienti si v domově pro seniory postupně spojují své pocity s lidmi, kteří je ošetřují a starají se o ně.

„Je opravdu až dojemné, že v den, kdy přijíždím na vizitu, čekají někteří pacienti už u vchodu a stejně pak se se mnou hromadně loučí, když odjíždím. Nejde o prostředí přísně medicínské, ale prostředí, které je familiární a klientům nahrazuje jejich soukromý život, který vedli do doby, než sem přišli. Jedná se o prostředí, které jim vyhovuje. Je velice pozitivní známkou a milé, že když jde klient na propustku ke své rodině vnímá to jako návštěvu a těší se zpět do Mlékovic, protože tady je už doma,“ uvedl primář Cimický.

Domov Clementas Mlékovice se aktuálně stará o 205 seniorů, kteří onemocněli Alzheimerovou či Parkinsonovou chorobou či jiným typem demence, klienty po cévních mozkových příhodách, klienty s omezenou mobilitou i ty, kteří jsou trvale upoutáni na lůžko.

Při takovém množství klientů byl zájem o návštěvy maximální a společnost Clementas tak musela zřídit registrační portál pro zájemce o návštěvy a stanovit přísná hygienická pravidla, která jsou v souladu s aktuálními nařízeními vlády. Každý den může v předem stanovených hodinách přijít 20 návštěv dle objednávkového systému. „Protože však nepominulo nebezpečí šíření nemoci Covid-19, musíme pro bezpečí seniorů zavést jistá bezpečnostní opatření, která budeme upravovat dle aktuálního stavu šíření epidemie,“ uvedla zdejší ředitelka Andrea Faltysová.

Za jedním klientem mohou na návštěvu přijít maximálně dvě osoby. Bude-li to jen trochu možné ve vztahu k počasí a zdravotnímu stavu klienta, doporučuje vedení Domova realizovat návštěvu venku. Domov bude evidovat návštěvy. „Samozřejmostí je, že každá návštěva bude mít roušku, každý si dezinfikuje ruce u vchodu, každému bude změřena teplota - při teplotě nad 37 stupňů, nebude vpuštěný. Každá osoba musí vyplnit čestné prohlášení, že nepřišla do styku s onemocněním a že není nemocná,“ uzavírá Andrea Faltysová.

Pavel Pechoušek, Clementas