Děti ze Školky v lese vzaly kolínské seniory na cestu lesem

/FOTOGALERIE/ Děti ze Školky v lese, Prostor plus se v neděli 15. září vydaly zpestřit odpoledne seniorům v kolínském domově důchodců. V rámci události 'Babičko, dědečku pojďte s námi do lesa' si všichni společně užili příjemný den v zahradě domova za doprovodu her i povídání.

Z mezigeneračního setkání v Kolíně s názvem Babičko, dědečku pojďte s námi do lesa. | Foto: Barbora Pošíková