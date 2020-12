„Adventní věnce jsou neodmyslitelnou součástí vánoční tradice. V posledních letech se na ně běžně používají smrkové větvičky, které jsou na trhu snadno dostupné. Často tak ale dochází k situaci, kdy poslední adventní neděli zapalujeme svíčku na opadané dekoraci, která slavnostní náladu příliš nepřináší. Pokud máte možnost, doporučuji držet se postupu našich předků a použít větvičky jedlové. Ty sice také časem seschnou, ale zůstávají na větvičkách a neopadají. Samozřejmě jsou po několika týdnech stejně hořlavé jako ostatní rostlinný materiál, dbejte tedy při zapalování svící zvýšené opatrnosti.

Pokud patříte mezi příznivce vánočního stromku v květináči, máte na jeho pořízení nejvhodnější čas. Je totiž potřeba začít rostlinu s časovým předstihem „oteplovat“, což znamená, navyknout ji postupně na vnitřní teplotu. Při nákupu se snažte upřednostnit stromky zasazené v květináči co nejdéle, mají lepší kořenový systém a tím větší šanci na přežití. Po nákupu stromek umístěte do místnosti se stálou teplotou kolem 8 stupňů Celsia a 2 – 3 dny před Vánoci zvyšte teplotu na 15 stupňů. Při jeho adaptaci nesmíte také zapomenout, že se zvyšováním teploty se logicky zvyšuje i zálivka.

Stejně, ale v opačném pořadí postupujte, až budete po Vánocích stromek umísťovat do zahrady. Pokud to počasí dovolí, zahrabejte ho i s květináčem do půdy, aby měl kořenový bal stejnou teplotu jako okolní zemina. Takto uchovaný stromek vám může sloužit na Vánoce i několik let. Stačí ho jen zalévat a zhruba jednou za 3 roky přesadit do květináče o asi 5 cm většího.“

Autor: Mirka Dvořáková