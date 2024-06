V rámci akce, kdy děti z Mateřské školy Sokoleč dorazily do místního Senior parku, připravili jeho zaměstnanci pro obě věkové skupiny bohatý program. „Snažili jsme se, aby to bavilo všechny,“ uvedl Stanislav Štolba, vedoucí Senior parku v Sokolči. „Připravili jsme spoustu, soutěží, různých her, malování a další spoustu zábavy pro všechny. Věřím, že si to zúčastnění užili,“ sdělil Štolba.

Senior Park, v Sokolči nedaleko Kolína, neposkytuje jen bezbariérové bydlení. Pokud lidé hledají spolehlivé zázemí, dostatek bezpečí anebo jen stojí o pár slov se sousedem, může pomoci v příjemném prostředí bez zdolávání překážek. Senior Park je totiž navržen pro potřeby starších lidí a osob se sníženou schopností pohybu. Senioři si zde byty vybavují svým nábytkem, aby pro bylo bydlení co nejpříjemnější.