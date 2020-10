/FOTOGALERIE/ V neděli 4. října se uskutečnil Den architektury v Kolíně. Procházka s Mgr. Jindřichem Záhorkou po kolínském sídlišti a historickém centru se věnovala panelové výstavbě a architektuře druhé poloviny 20. století.

Z procházka po Kolíně v rámci Dne architektury | Foto: Vít Klouček

V muzeu jsme pokračovali projekcí dvou filmových dokumentů o aktuálních tématech městského prostředí a architektury na příkladech Berlína, Vídně a Los Angeles (Natura Urbana: The Brachen of Berlin, What It Takes to Make a Home). Zájem veřejnosti nás potěšil.