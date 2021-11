Stále je krásný podzim, tak alespoň jednou týdně jdeme na nějaký výlet, hlásí turisté z Peček.

Turisté z Peček si užili další z povedených výletů. | Foto: Věra Šuková

Většinou jdeme pěšky, ale také jsme si zkusili cyklovýlet. Nebylo to daleko, cestou jsme okoukli petangová hřiště v Sokolči a Pňově-Předhradí a hlavním cílem však byla cukrárna. Další výlet byl do Olomouce na výstavu ovoce a zeleniny. Trochu jsme nakoupili a prohlédli si i náměstí a orloj. Z Olomouce se musí také dovézt olomoucké tvarůžky a další „vonné“ výrobky. A těch jsme si nakoupili také dost. Do Brna jsme využili rychlíkového spoje Pečky-Brno. Tam jsme prošli známá místa jako Zelný trh, vyfotili se u sochy Jošta Moravského, která je moc pěkná, což se o brněnském orloji říci nedá. Samozřejmě jsme vystoupali až na Špilberk. Někteří z nás se ještě chtěli podívat na podzimní Máchovo jezero. Jeli jsme ve všední den. Nikde nikdo a klid. Krásná podzimní procházka okolo jezera.